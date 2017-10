Versicherungen, Prämien und Zahlungen bequem, unkompliziert und jederzeit im Überblick behalten. Offerten direkt über die App oder das Desktop Portal anfordern und abschliessen. So wie die Usability des Kundenportals für die Versicherten von Generali sollen auch die entsprechenden Kommunikationsmassnahmen daherkommen, welche gemeinsam mit der Y&R Group Switzerland realisiert wurden.

Ob für Animationen, Flyer, oder Newsletter: Dank dem eigenständigen Illustrationsstil erhält die Lancierungskampagne einen visuellen Auftritt, der laut Mitteilung «frisch und einfach eine anspruchsvolle Materie mit Leichtigkeit kommuniziert und für alle verständlich macht».

Verantwortlich bei Generali: Jens Braun (Senior Digital Development Manager), Margrit Zwimpfer (Head of Brand & Proposition Marketing), Angela Geering (Head of Communications and Public Affairs), Daniela Nowak (Change and Internal Communications Manager), Andrea Burghart (Corporate Design Manager); verantwortlich bei Y&R Group Switzerland: Benjamin Franken (CD), Sarah Paul (AD), Natasa Maricic (Text), Claus Bornholt (COO), Sandro Tschuor, Daniela Meier (Beratung); Produktion: Rob Rauchfuss (Animation), Jens Ole Mayer (Illustration), Timothy O’Neill (Ton). (pd/eh)