Goldbach: Impressionen vom grossen Sommerfest

Der gut gelaunte Goldbach-Group-CEO Michi Frank hat am Donnerstagabend im Schloss Sihlberg in Zürich zahlreiche Gäste – vorwiegend aus der Privatfernseh- und Privatradio-Szene – begrüssen können. 650 Personen haben beim «Goldbach Sommerfest» eingecheckt und bei sommerlichem Wetter geschmaust, getrunken und geplaudert. Dabei kamen die geladenen Gäste in den Genuss von kurzen Konzerten von Damian Lynn, Dodo und Nico Santos.

