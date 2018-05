Inspiratio.net: Infel wird Teil des Agenturnetzwerks

Mit Infel stösst per 1. Juni eine der ältesten Content-Agenturen der Schweiz zum Agenturnetzwerk Inspiratio.net. Mit rund 30 Mitarbeitenden und Standorten in Zürich und Bern unterstützt Infel seit 1926 Unternehmen auf dem Weg zur inhaltsgetriebenen Kommunikation.

«Zusammen mit der Infel sind wir im Bereich Content künftig deutlich stärker aufgestellt», wird Michael Hählen, In Flagranti Communication und Partner von Inspiratio.net, in einer Mitteilung zitiert. «Wir sind überzeugt, dass wir als unternehmergetriebenes Netzwerk unkompliziert die richtigen Leute zusammenbringen, Entscheidungen rasch fällen und Projekte effizient umsetzen», so Hählen weiter. Alfredo Trasatti, CEO und Inhaber der Infel AG, ergänzt: «Mit der gebündelten Kompetenz aus relevantem Content, Technologie und Vermarktung der hier vereinten Agenturen können wir bestehenden und neuen Kunden einen echten und markanten Vorteil bringen.»

Inspiratio.net ist ein Netzwerk von inhabergeführten Unternehmen, die alle rechtlich eigenständig im Markt unterwegs sind. Dem Netzwerk gehören bislang Digital Innovation Lab, In Flagranti Communication, In Flagrani Design und 55 Weeks an. Das Agenturnetzwerk mit Sitz in Lyss berücksichtigt im Bereich Kommunikation und Marketing sämtliche Aspekte von der Unternehmensstrategie und Betriebsorganisation über die Kreation, technologisches Enhancement und Vermarktung bis zum Publishing, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In den letzten drei Jahren konnte der Verbund laut eigenen Angaben einen Stellenzuwachs von 50 Prozent verzeichnen. (pd/cbe)