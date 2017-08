Rackspace Schweiz: Ingo Donath seit Juli im Team

Rackspace Schweiz will seine Partnerschaften und Allianzen hierzulande verstärken und hat dafür eigens eine Stelle geschaffen. Für diese Position wurde Ingo Donath ausgewählt, der als Partner & Alliance Manager bereits am 1. Juli 2017 zum Schweizer Team des führenden Managed Cloud Unternehmens stiess, heisst es in einer Mitteilung.

In seiner Funktion ist Ingo Donath demnach verantwortlich für den Ausbau der bestehenden Technologiepartnerschaften mit AWS, Google und Microsoft auf lokaler Ebene. Zudem soll er für Rackspace neue Partner erschliessen und das Schweizer Partnernetzwerk von Rackspace ausbauen und stärken.

Donath bringe dafür umfassende und fundierte Fachkenntnisse des Schweizer Technologie- und Channelmarktes mit. Er blickt auf Tätigkeiten sowohl bei Herstellern wie auch Distributoren und Resellern zurück. Zuletzt fungierte er als Sales Manager Cloud & Service Provider bei Ingram Micro. (pd/wid)