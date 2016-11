Frontwork: Installation unter erschwerten Bedingungen

Unter erschwerten Wetterbedingungen montierten die Spezialisten von Frontwork das neue GE-Logo dort, wo sich die 38 Meter breite Alstom-Leuchtschrift befand. Sie übernahmen die bestehenden Befestigungspunkte der Industriehalle und verschraubten neue Einhängewinkel an der Well-Eternit-Fassade, heisst es in einer Mitteilung.

















Klicken zum Vergrössern.



Klicken zum Vergrössern.

Der Boden besteht aus verschweissten Aluprofilen und einer aufgesetzten, kreisrunden Blende aus lackiertem Alu-Blech. Darauf sind die mit weissem LED ausgeleuchteten Logoelemente als Leuchtbuchstaben montiert. Mit einer Funkfernbedienung lässt sich das Licht von überall her dimmen. Der Zusammenbau der 980 Kilogramm schweren Installation erfolgte am Boden vor Ort. Mit einem Pneukran hoben die Spezialisten von Frontwork das Logo an seinen Bestimmungsort.

Ein plötzliches, heftiges Gewitter unterbrach die heiklen Montagearbeiten auf dem Skyworker. Nachdem sich die Naturgewalten am nächsten Tag wieder beruhigt hatten, konnte Frontwork die Arbeit zu Ende führen. (pd)