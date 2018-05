Clear Channel / VBZ: Internet an fünf Haltestellen in Zürich

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) bieten nicht nur Anschluss an den öffentlichen Verkehr, sondern neu auch ins Internet: An fünf Haltestellen haben sie versuchsweise kostenlos zugängliche WLAN-Hotspots eingerichtet. Der Testbetrieb an den Haltestellen Albisriederplatz, Hardplatz, Hardbrücke, Schiffbau und Escher-Wyss-Platz läuft bis am 13. Juli, wie die VBZ am Dienstag mitteilten. Danach werde entschieden, ob das Angebot ausgebaut werden soll.

Das Netzwerk @VBZ soll im Umkreis von 30 Metern der Test-Haltestellen frei zugänglichen Internetzugang ermöglichen. Nach erfolgter Anmeldung gelangen die Fahrgäste und Passanten auf eine Startseite, die zusätzliche Dienstleistungen – unter anderem die nächsten Abfahrten an der betreffenden Haltestelle oder Störungsmeldungen – bietet.

Clear Channel, welche die VBZ-Haltestellten vermarktet, informiert über die Möglichkeiten, welche die Werbeauftraggeber aufgrund des neuen Services haben. So können Out-of-Home-Kampagnen mit Angeboten auf der angezeigten Landingpage verbunden werden. Zudem können gezielte Angebote für VBZ-Nutzer in einem genau definierten Raum platziert werden. (sda/wid)