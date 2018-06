St. Moritz Tourismus: Ironischer Spot über Boris Becker gepostet

Am 12. Juni 2009 hat Boris Becker seine Lilly geheiratet – in St. Moritz. Nach der Trennung folgt der Spot in einem Spot. Auf Facebook postete St. Moritz Tourismus ein Video, das mit folgendem Spruch endet: «Wir können keine ewige Liebe versprechen, aber eine Hochzeit, die für immer in Erinnerung bleibt.»

«Hier geht es um ein selbstironisches Statement, das zum Schmunzeln anregen soll. Scheidungen sind mittlerweile nicht mehr selten und erwecken keine grosse Aufmerksamkeit – ausser bei gewissen Prominenten», sagt die Marketing-Verantwortliche Marijana Jakic gegenüber dem «SonntagsBlick». Ironie gehöre dazu, auch bei einer Scheidung, sagt Werber Frank Bodin. Er mahnt aber zur Vorsicht: «Werbung mit Prominenten kann Klagen nach sich ziehen.»

Rechnen scheint allerdings nicht die Stärke der Marketingabteilung von St. Moritz zu sein: Die Ehe hielt nicht 13, sondern rund neun Jahre. (cbe)