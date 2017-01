BP: Jean-Luc Bonjour ist Company Channel Manager

Jean-Luc Bonjour ist seit Anfang 2017 neuer Company Channel Manager bei BP. In dieser Funktion ist er für die operative Führung der BP eigenen Stationen in der Schweiz zuständig, heisst es in einer Mitteilung.

Der 39-Jährige arbeitet seit August 2006 für BP, zuletzt als HSSE Manager Schweiz/Österreich (HSSE = Health, Safety, Security, Environment). Neben verschiedenen Stationen war er von 2009 bis 2012 Gebietsleiter für das operative Tankstellengeschäft der BP in der Schweiz. Bonjour studierte Geografie und im Nebenfach Umweltwissenschaften an der Universität Zürich. Er ersetzt Melanie Matzkeit, die neu als Retail Trading Manager für Aral Deutschland verantwortlich zeichnet. Neuer HSSE Manager Schweiz/Österreich ist Albert Steiner, BP Österreich.







Seit Anfang 2017 ist Walter Loa neuer Verkaufsleiter der BP Tankstellen DODO (DODO = dealer owned) und übernimmt somit die operative Führung derjenigen Stationen, die nicht im Besitz der BP sind. Der 50-Jährige ist seit dem Jahr 2000 in der Mineralölbranche tätig und verfüge über eine vielfältige Erfahrung, unter anderem aus leitenden Funktionen in Verkauf und Projektmanagement sowie aus dem Schmierstoff- und dem After-Sales-Geschäft. Bis Ende Dezember 2016 arbeitete er als National Retail Key Account Manager bei Castrol. Loa hat einen Diplomabschluss als Key Account Manager und absolvierte einen Fachlehrgang in der Schmierstofftechnologie. Zudem bringt er Fachkenntnisse in Betriebs- und Volkswirtschaft mit. Er folgt auf Herbert Bachofner, der nach 32 Dienstjahren bei BP (Switzerland) Ende 2016 pensioniert wurde. (pd/clm)