OmnicomMediaGroup: Jens Brecht wird neuer CEO

Die Omnicom Media Group in der Schweiz erhält einen neuen CEO. Wie das Unternehmen schreibt wird Jens Brecht die Führung spätestens im Sommer 2018 übernehmen. Brecht ist seit dem Jahr 2000 in der Mediabranche aktiv und kommt von der Dentsu Aegis Group, wo er seit 2009 in verschiedenen Positionen, zuletzt als Dep. CEO der Gruppe, mit grossem Erfolg gewirkt hat.

«Mit Jens haben wir unseren Wunschkandidaten gewonnen. In den Kriterien Mensch, Expertise und Commitment hat er uns durchweg überzeugt. Der messbare Beitrag zum Geschäftserfolg unserer Kunden ist unser Anspruch, den wir konsequent umsetzen werden», wird Manfred Kluge, Interim – CEO und VRP in der Mitteilung zitiert. (pd/wid)