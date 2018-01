Fischer Bettwaren: Jetzt hat eine Verkäuferin das Sagen

Die Werbespots der Fischer Bettwaren in Au-Wädenswil sind längst Kult. Erst im März letzten Jahres gabs ein Update. Während vier Sekunden kamen «zwei schöne Verkäuferinnen», wie sie Patron Ernst Fischer nennt, zu einem Auftritt im TV-Spot (persoenlich.com berichtete).

Eine der Verkäuferinnen hat nun auch in der überarbeiteten Version erneut einen Auftritt – diesmal sogar in einer Hauptrolle. «Wir wechseln uns im Dialog ab», so Fischer zu «20 Minuten». Wobei der grössere Wortanteil nach wie vor dem Chef gehört.

Der neue Spot wurde erneut «unter 8000 Franken» produziert – dieses Mal jedoch «mit einer neuen Kamera». Er soll schon bald im Fernsehen gezeigt und während eines Jahres ausgestrahlt werden.

Unzählige Parodien

Die TV-Spots «vo de Fischer Bettwarefabrik Au, Wädischwil am Zürisee» werden seit über 15 Jahren ausgestrahlt und wurden schon oft parodiert (persoenlich.com berichtete). Eine Persiflage neueren Datums stammt aus dem Kanton Schwyz. Die Steiner Tambouren werben darin seit Mitte Dezember für ihre Trommelschule. Statt Bettwaren gibt es «junge Tambourli, direkt ab Fabrik».

Der Tambouren-Clip kommt gut an: Innerhalb eines Monats wurde er über 11'000 Mal angeklickt. (cbe)