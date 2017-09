Lenovo Schweiz: Jörg Säurich wird Leiter Channel und SMB

Jörg Säurich hat am 1. September 2017 die Leitung des Channel- und SMB-Bereichs von Lenovo Schweiz übernommen. Zu seinen Hauptaufgaben gehört laut der Mitteilung von Lenovo die Intensivierung der Zusammenarbeit mit bestehenden Businesspartnern, Distributoren und SMB-Kunden, der Ausbau und die strategische Weiterentwicklung der gesamten Vertriebsaktivitäten und damit verbunden die Stärkung der Marktposition von Lenovo in der Schweiz.

Roger Capaul, der diese Position bisher innehatte, übernimmt auf eigenen Wunsch die Funktion eines Channel Key Account Managers und berichtet in Zukunft an Säurich. Jörg Säurich ist laut Lenovo ein ausgewiesener Verkaufsexperte und verfügt über grosse Expertise im Kommunikations- und IT Bereich. Sein umfangreiches Wissen im Channel Management wie auch im Grosskundengeschäft habe er sich in der Vergangenheit in diversen Unternehmen und leitenden Funktionen angeeignet.

Zuvor war er bei Microsoft als Partner Sales Manager tätig. Davor zeichnete er während dreier Jahre als Managing Director für Avaya Schweiz und Österreich verantwortlich. Von 1999 bis 2012 war er bei Unify (Siemens Enterprise Communications AG) tätig wo er unter anderem das Product- und Channel-Management leitete und zuletzt die Funktion des Managing Directors Schweiz ausübte. Säurich hat einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen der Fachhochschule Lübeck. (pd/wid)