Den grössten sportlichen Erfolg feierte Kilian Wenger im Alter von 20 Jahren mit dem Gewinn des Eidgenössischen in Frauenfeld 2010. Seither ist er eine der prägenden Figuren der aktuellen Schwingszene, wie es in einer Mitteilung heisst. Eindrücklich bewies er dies einmal mehr am vergangenen Wochenende auf der Engstlenalp, wo Wenger nach fünf gewonnenen Gängen und dem gestellten Schlussgang gegen den Eidgenossen Bernhard Kämpf als Sieger der Schwinget hervorging.

Mit seiner dynamischen Ausstrahlung und seiner jugendlichen Art habe Wenger einen wesentlichen Beitrag zur zunehmenden Popularität des Schwingsports in allen Bevölkerungsschichten geleistet.

Für die 150 Jahre alte Traditionsbrauerei aus Interlaken sei der Modellathlet aus dem Berner Oberland der ideale Partner. Die beiden seien durch ihre ungekünstelte Bodenständigkeit und ihre tiefe Verankerung in der Region verbunden.

«Kilian Wenger repräsentiert die Philosophie unseres Unternehmens enorm gut. In seiner zugänglichen, sympathischen Art verbindet er traditionelle Werte und lokale Verankerung mit qualitativ hochstehendem, ehrlichem Handwerk», lässt sich Remo Kobluk, Geschäftsführer der Rugenbräu AG, in der Mitteilung zitieren. Das würde ihn zu einem sehr glaubwürdigen Botschafter für unser Unternehmen machen.

In Flagrnati Design für kommunikativen Auftritt verantwortlich

Die Designagentur In flagranti Design konzipiert und realisiert den kommunikativen Auftritt mit Kilian Wenger, wie es in der Mitteilung heisst.

Als Spitzensportler steht Wenger nicht für den typischen Biertrinker, wie es weiter heisst. Er repräsentiere aber umso mehr den Genussfaktor eines guten Biers. «Während der Saison verzichte ich weitgehend auf Alkohol. Wenn, dann trinke ich vielleicht einmal ein Bier nach einem Schwingfest», wird Wenger zitiert. Bei einem gemütlichen Anlass in der Saisonpause gönne er sich eher ein Bier. Aber weil er so wenig trinke, achte er umso mehr auf die Qualität. «Noch besser ist natürlich, dass Rugenbräu wie ich im Oberland zu Hause ist», so der Sportler weiter. (pd/tim)