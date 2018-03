Reprise: Kim Engels wird Digitalchef

Ab sofort verstärkt Kim Engels Reprise als Director Digital DACH in Zürich das Team von Dieter Fassbender, der in seiner Rolle als MD die Agentur über DACH führt. Der Online-Marketing Experte kommt von Metapeople, wo er für die strategische und operative Leitung der Zürcher Niederlassung zuständig war, heisst es in einer Mitteilung.

Zudem verkündet die Agentur zwei neue Kunden. Cembra Money Bank und Hotelplan Suisse (MTCH AG) beauftragen Reprise mit Performance Marketing. (pd/wid)