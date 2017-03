Maria Liessmann: «Kochen» erscheint in neuem Gewand

Ein Klassiker tritt über in die Moderne – seit Dienstag ist das traditionsreiche Magazin «Annemarie Wildeisens Kochen» mit neuen Inhalten und neuem Design erstmals am Kiosk erhältlich, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit vielen neuen Themen, die es inhaltlich aufwerten und professionalisieren würden, vielen spannenden Menschen und ihren Geschichten, Tipps und Tricks von Experten sowie einer grossen Portion Fachwissen, festige das Magazin seinen Platz unter den Schweizer Kochzeitschriften.

Verantwortlich für den Relaunch zeichnet Maria Liessmann. Sie hat das neue Konzept seit Sommer 2016 in mehreren Stufen im Auftrag von AZ Medien Aarau entwickelt, das Design anschliessend mit Neubau Editorial Design umgesetzt und die jetzt erschienene Relaunchausgabe massgeblich miterstellt hat.

Liessmann ist mit ihrer Agentur Media Exclusive Zürich auf Magazinentwicklung und –Relaunches im Print- und Digitalbereich sowie crossmediale Entwicklungen spezialisiert. (pd/tim)