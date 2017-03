Goldbach Group: «Komplexe Websites sind nicht unsere Kernkompetenz»

von Edith Hollenstein

Herr Frank, welches ist der grösste Stein, den Sie in den drei Jahren als CEO bei Goldbach angetroffen haben?

Die grösste Herausforderung war sicherlich, zu beschliessen, den Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz zu legen. Diese Entscheidung, aus allen anderen Märkten rauszugehen, das war ein grosser Stein.

Und sonst?

Wir sind ein Aggregator, und Verkäufer von Werbeinventar in elektronischen Medien und auf digtalen Plattformen. Das ist unser Kerngeschäft. Darum haben wir schon 2016 entschlossen, uns vom Betrieb einer 360-Grad-Werbeaagentur zu verabschieden. Es ist nicht unsere Kernkompetenz, komplexe Websites zu programmieren und zu betreiben. Für uns sind die medien- und kampagnenrelevanten Bereiche Search, Performance Marketing und Social Media wichtig.

Daneben war im letzten Jahr der Bereich Marketing Services ein belastendes Thema (persoenlich.com berichtete).

Die Programmierung und der Betrieb von komplexen Plattformen am Standort Biel konnte aus Kostengründen nicht mehr profitabel betrieben werden. Kunden beziehen diese Dienstleistungen zunehmend im Ausland. Diese Erkenntnis und der Umstand, dass dieses Geschäft nur bedingt Synergien zu unserem Werbe- und Mediageschäft hat, war ausschlaggebend für die Veräusserung dieses Teilsegment der Marketing Services. Wir haben den Bereich Marketing Services auf unsere Kernkompetenz Werbung und Media fokussiert.

Apps und Webseiten werden aus Kostengründen immer weniger in der Schweiz programmiert.

(lacht). Ja, das scheint so.

Daher haben Sie Evenjo verkauft?

Nein, Evenjo war im Event-Bereich tätig und wir sind auch dort zur Erkenntnis gelangt, dass dieser Bereich nicht zu unserem Kerngeschäft gehört. Per 1. Januar 2017 hat Evenjo zusammen mit der Event-Agentur Appalooza und der Kommunikationsagentur Furrerhugi die Evenjo AG gegründet.

Was bedeutet das für Goldbach Interactive? Was haben Sie vor mit diesem Bereich?

Die Goldbach soll weiterhin kampagnenbezogene Dienstleistungen gegenüber Direktkunden anbieten. Dabei verlagern sich die Werbegelder vor allem Richtung Social Media und Performance Marketing. In beiden Bereichen findet die Verlängerung unseres Kerngeschäftes statt.

Sie setzen nun auf Deutschland und Österreich, wollen dort ein Geschäft aufbauen. Bei Ihrem Vorgänger war es Osteuropa.

Das ist etwas anderes. In Osteuropa ist alles abgeschlossen. Dort haben wir nun gar keine Verpflichtungen mehr. Die DACH-Region hingegen zeichnet sich unter anderem durch einen nahen Sprach- und Kulturkreis aus. Zudem ist Goldbach bereits seit bald 15 Jahren in den DACH-Märkten präsent. Unser Ziel ist es, in Deutschland bezüglich Umsatz in einem tiefen zweistelligen Millionenbetrag zu wachsen und somit Break Even zu erreichen.

Was haben Sie sonst noch vor 2017?

Neben dem DACH-Geschäft bleibt es wichtig, die Marketing Services in den Erfolg zu führen.

Gibt es dort einen weiteren Abbau?

Nein. Bei Marketing Services ist der Sanierungsprozess abgeschlossen, es wird keinen weiteren Abbau geben.

Wo konkret sind Sie bei Smart TV tätig?

Durch die Verbreitung von Smart TVs eröffnen sich für die Goldbach Group neue Werbemöglichkeiten. Im Sinne der Aggregation von Werbeinventar möchten wir auch diesen Inventarraum für unsere Kunden erschliessen. Die Goldbach Smart TV, eine Tochter der Goldbach Germany, bietet einen Full-Service für die Vermarktung von Smart-TV-Portalen, Smart-TV-Apps und der HbbTV-Technologie ausgewählter TV-Sender. Wir vermarkten herstellerübergreifende Werbemittel wie PreRoll-Video und diverse Display-Formate.

Was ist generell mit Display? Wo lohnt sich diese Werbeform überhaupt noch?

Online-Display-Werbung wurde mal als das Plankton der Internet Werbung bezeichnet. Display-Formate geniessen immer noch die grösste Verbreitung. Grossformatige Display-Werbung spielt immer noch eine wichtige Rolle im Branding Bereich. Die Goldbach Audience bündelt das Inventar von Schweizer Websites und bietet Werbetreibenden durch den Einsatz von Daten und Targetingtechnologie präzis adressierte Zielgruppen mit der maximalen Reichweite an.

Wann wird es möglich werden, Radio-Werbung programmatisch zu buchen?

Wir sprechen in diesem Zusammenhang primär von Audio. Wir vermarkten ja Streaming, In-Store und Sender. Ein Programmatic-Tool ist derzeit im Aufbau (Anm. d. Red.: persoenlich.com berichtete). Bis Ende 2017 werden die Sender programmatisch gebucht werden können.

Admeira wäre ja offen für weitere Aktionäre. Wird sich Goldbach beteiligen?

Nein, das ist keine Option. Erstens hat Admeira nie Kontakt mit uns aufgenommen. Wir sind konkurrierende Unternehmen. Welche Aktionärsstruktur dieses Unternehmen hat, ist nicht unsere Sache. Nur wehre ich mich vehement dagegen, dass es schliesslich nur noch eine einzige Vermarktungsorganisation geben soll, bei der alle partizipieren müssen.

Sie fordern jedoch, dass auch Goldbach die von Admeira genutzten Daten benutzen kann.

Ja, das betrifft jedoch nur die Daten von Swisscom, nicht jene von Admeira. Von diesen Daten sollten alle profitieren können, nicht nur Goldbach, sondern auch die NZZ oder Sie von persoenlich.com.

Sie kooperieren nun mit Tamedia, bislang im Video-Bereich und beim 20-Minuten-Radio. Sehen Sie weitere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit?

Weitere Partnerschaften sind zurzeit nicht geplant, aber für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen. Abgesehen von den von Ihnen angesprochenen Kooperationen gibt es aber keine entsprechenden Gespräche.

Und wie realistisch ist es, dass Tamedia Goldbach kaufen wird?

Wie gesagt, es gibt und gab darüber keine Gespräche.