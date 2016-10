Migros: Konsumentenschutz will Transparenz

Die Migros sammelt über die Cumulus-Karte fleissig Daten. Seit einigen Wochen nutzt sie diese, um bei ihren Kunden über Gutscheine, Vergünstigungen und sonstigen Aktionen Produktwerbung zu machen, die auf deren persönliches Einkaufsprofil zugeschnitten ist (persoenlich.com berichtete). Dies eröffne den Kunden durchaus die Chance, von relevanter Werbung zu profitieren, schreibt die Stiftung für Konsumentenschutz SKS in einer Mitteilung.

Laut SKS dringt die Migros allerdings mit dem Instrument der personalisierten Werbung und Preisbildung in einen sehr sensiblen und privaten Bereich ihrer Kundinnen und Kunden ein und berechnet und widerspiegelt deren ganz persönliches Kaufverhalten. «Wenn ich unaufgefordert und unbemerkt privaten Boden betrete, mache ich mich deutlich bemerkbar. Ich läute, klopfe an, räuspere mich. Tue ich das nicht, vielleicht in der Hoffnung, man bemerke mich nicht, darf mich nicht erstaunen, wenn mir Misstrauen entgegenschlägt», wird SKS-Geschäftsleiterin Sara Stalder in der Meldung zitiert.

Die Migros verspricht in ihren Datenschutz-Grundsätzen bezüglich Verarbeitung der Cumulus-Kundendaten und «insbesondere bei der Nutzung der Daten» Transparenz. Dennoch deklariert sie auf ihren Gutscheinen, Coupons, Cumulus-Aktionen nicht, dass sie auf genau diesen Daten beruhen und dass sie personalisiert sind. Für die SKS ist solche Geheimnistuerei inakzeptabel.

Offener Brief für mehr Transparenz

Die SKS fordert nun in einem offenen Brief die Migros auf, sämtliche Gutscheine, Aktionen und Vergünstigungen, die unter Verwendung von persönlichen Einkaufsdaten erstellt werden, ab sofort als solche zu deklarieren. Gleichzeitig ruft die Stiftung die Konsumenten in einer Onlineaktion zur Mitunterzeichnung auf.

Der offene Brief wird am 31. Oktober an den Migros-Chef Herbert Bolliger verschickt. Die SKS legt dem Brief eine Liste mit den Unterzeichnenden bei. Sie enthält Vorname, Name und Wohnort der Unterzeichnenden. (pd/cbe)