Audienzz: Kooperation mit dem Fintech-Unternehmen Sentifi

Durch die Partnerschaft mit Sentifi, dem Fintech-Start-up des Jahres 2016, stärkt Audienzz seine Position auf dem Schweizer Markt. Sentifi ist führender Anbieter von Finanzinformationen. Mit kontextbasierten Algorithmen analysiert Sentifi Meldungen aus der sogenannten Crowd, das heisst von rund sechs Millionen ausgewählten Social-Media-Kanälen. Die Zusammenfassung dieser Analyse bereitet Sentifi grafisch auf und stellt sie seinen Kunden und Medienpartnern in Form von Widgets auf Web- und Mobile-Applikationen zur Verfügung. Durch die Integration auf über 50 Plattformen erreichen die Sentifi-Widgets weltweit mehrere Millionen aktive und potenzielle Investoren, heisst es in einer Mitteilung von Audienzz.

In der Schweiz umfasst das Medien-Netzwerk von Sentifi eine Vielzahl der wichtigsten Schweizer News- und Finanzplattformen, darunter beispielsweise die Online-Plattformen von «Cash», «Finanz und Wirtschaft», Finews.ch oder auch 20min.ch und NZZ.ch. Die Widgets von Sentifi generieren in der Schweiz rund 15 Millionen Page Impressions pro Monat und enthalten jeweils einen Werbeplatz. Diesen Werbeplatz vermarktet Audienzz neu exklusiv. Damit erreichen Werbetreibende ein finanzaffines Publikum über exklusive Werbeplätze, die sie mit dynamischen Kampagnen bespielen können. «Dank der Kooperation mit Sentifi können wir unsere Kompetenz im Wirtschafts- und Finanzumfeld weiter ausbauen und unseren Kunden neue, innovative Werbeformen anbieten, welche sich dynamisch den Inhalten des jeweiligen Umfelds anpassen», wird Remo Baumeler, Managing Director von Audienzz, in der Mitteilung zitiert.

Audienzz lege als Premium-Vermarkter im Bereich Online-Werbung Wert auf erstklassigen Kundenservice, heisst es weiter. «Die Kombination unseres Produkts mit dem hohen Service-Level, der Digital-Kompetenz und der Vermarktungsexpertise von Audienzz generiert einen Mehrwert für unsere Kundschaft. Mit der neuen Infrastruktur können wir unsere gesamte Reichweite aus einer Hand bespielen», so Anders Bally, CEO von Sentifi. (pd/cbe)