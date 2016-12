Schweizer Milchproduzenten: Kuh Lovely hat noch nicht ausgemuht

Lovely ist eine Werbeikone. 1993 wurde sie von Matthias Freuler erfunden. Und selbst er glaubt, dass es an der Zeit sei, Lovely in Pension zu schicken. «Dank modernster Animationstechnik kann Lovely zwar heute jedes Kunststück vollbringen, aber dafür hat sie auch ihre Seele verloren», sagt der heutige Creative Director bei Spinas Civil Voices gegenüber der «Handelszeitung».

Auch Akteure der krisengeschüttelten Milchwirtschaft finden, dass die Idee von der Kuh, die jedes Kunststück vollbringen kann, zu oft wiedergekäut wurde. Statt die gesundheitlichen Vorzüge der Milch ins Zentrum zu stellen, seien heute aber Kampagnen gefragt, welche die Vorzüge von Schweizer Milchprodukten zeigen – «etwa die grünlandbasierte und tierfreundliche Produktion», so Emmi-Sprecherin Sybille Umiker. Und auch Stefan Kohler, Chef der Branchenorganisation Milch, sagt: «In Zeiten von Einkaufstourismus und offener Grenzen sollte die Werbung vermitteln, was die Schweizer Milch von ausländischen Konkurrenzprodukten abhebt.» Die heutigen Eigenschaften von Lovely würden nicht mehr passen.

Kein offenes Ohr beim Verband

Der Verband SMP hält laut der «Handelszeitung» an ihrer Werbeikone fest. «Wir wären dumm, wenn wir künftig nicht mehr auf Lovely setzen würden», so Stefan Arnold, der neue Marketingchef des Verbands. Und klar ist jetzt schon: In der neuen Werbestrategie, an der dieser Tage gearbeitet wird, hat Lovely wieder eine prominente Rolle – aller Kritik zum Trotz. Neu ausgeschrieben wird bloss der Werbeetat, den derzeit die Agentur Ruf Lanz betreut. (cbe)