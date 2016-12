Konzepte erlebbar zu machen und Geschichten auf allen Kommunikationsplattformen zu erzählen, sei heute wichtiger denn je, heisst es in einer Mitteilung. Und in diesem Sinne sei auch das Motto des Compresso Kundenweihnachtsapéros «kunterbunte Weihnachten» umgesetzt worden: Angeleitet durch eine gestaltete Laufkarte besuchten die Gäste sechs verschiedene Stationen, an denen sie Cupcakes designten, Leinwände bemalten, Weihnachtsgetränke mixten, sich fotografieren liessen oder eine Offline Social Media Wall gestalteten.

Bei der sechsten Station habe sich Compresso etwas Besonderes einfallen: Die Rückseite der Laufkarte lud dazu ein, einen Wunsch schriftlich festzuhalten und diesen am Compresso-Wunschbaum zu befestigen. Aber nicht irgendeinen Wunsch, sondern einen an die Agentur selbst. Mit 37 Mitarbeitenden aus den sechs Bereichen C.Strategie, C.Events, C.Direct, C.Digital, C.Promotion sowie C.PR versuche Compresso, diese Wünsche 2017 zu erfüllen. (pd/clm)