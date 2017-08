Glaswerk: Laura Mullis startet im Projektmanagement

Seit Anfang August ist Laura Mullis bei Glaswerk mit an Bord, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. Bisher arbeitete sie bei OMD als Digital Planner und war dort für nationale Kunden zuständig. Mullis bringe umfassende Kompetenzen im digitalen Marketing und das Verständnis für Marken und deren Positionierung mit, schreibt Geschäftsführer Tobias Gläser in der Mitteilung. In ihrem neuen Job wird sie crossemdiale Branding- und Kommunikationsprojekten betreuen – von der Planung bis zur Kontrolle. (pd/wid)