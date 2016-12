Agentur am Flughafen: Lesen durch Löcher im Papier bewusst erschwert

Die Swisscom arbeite nach wie vor an der Verbesserung der Schweizer Telekommunikations-Infrastruktur. Dies sei nun bei Privaten und KMUs, welche zwar bereits Produkte beziehungsweise Leistungen von der Swisscom beziehen, jedoch kein Swisscom-Mobile-Abo haben, zum Anlass genommen worden, um sie von einem Wechsel zu überzeugen. Dies heisst es in einer Mitteilung der Agentur am Flughafen.





Es wurde ein durchlöchertes Directmailing versandt. Die Löcher im Papier machten das unterbruchfreie Lesen bewusst ziemlich lästig. Der Empfänger wurde somit auf die mühsamen Funklöcher aufmerksam gemacht. Verstärkt wurde die Aufforderung zum Wechseln durch ein attraktives Angebot.





Verantwortlich bei Swisscom (Schweiz) AG: Björn Wiese (Head of Customer Interaction Marketing), Alexander Möckli (Head of Campaigning), Tang Seu Jhing (Marketing Manager); bei Agentur am Flughafen AG, Altenrhein: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text). (pd/clm)