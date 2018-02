Schweiz Tourismus: Letizia Elia wird Geschäftsleitungsmitglied

Mit der Wahl von Martin Nydegger zum neuen Direktor von Schweiz Tourismus wurde seine bisherige Position als Leiter Business Development frei. Die Geschäftsleitung hat deshalb umgehend den Rekrutierungsprozess gestartet. Aus einer grossen Anzahl an ausserordentlich interessanten Bewerbungen ging in einem sorgfältigen, begleiteten Auswahlverfahren schliesslich Letizia Elia als neue Leiterin Business Development & Partnerships und Mitglied der Geschäftsleitung von Schweiz Tourismus hervor, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Vorstand zeigte sich mit der Selektion zufrieden und bestätigte die Wahl der 36-Jährigen.

«Ihre Mehrsprachigkeit, ihre methodisch-analytische Begabung, gepaart mit ihrer Weltoffenheit, das alles passt prima zu Schweiz Tourismus», wird Direktor Nydegger zitiert. Elia bringe die ideale Kombination aus Fachwissen, Führungskompetenz und interkultureller Erfahrung mit, damit sie die Unternehmensentwicklung von Schweiz Tourimus erfolgreich in die Zukunft führen könne, ist Nydegger überzeugt.

Elia war zuletzt vier Jahre lang stellvertretende Direktorin des Congress Centers der MCH Messe Basel. Davor war sie als Abteilungsleiterin knapp drei Jahre lang verantwortlich für Marketing, Sales und Business Development im Congress Center Basel. Ihre ersten beruflichen Stationen waren ebenfalls bereits Funktionen im Business Development beim Congress Center Basel und bei der Deutschen Post Global Mail. Die gelernte Übersetzerin bildete sich kontinuierlich weiter und trägt einen Dual Degree MBA in Business Administration der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der EBS Edinburgh Business School. (pd/cbe)