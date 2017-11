Neo Advertising: Lizenz zum Kleben in Winterthur

Tamedia

Beteiligung an Neo Advertising geplant

Die Mediengruppe möchte das Angebot für ihre Werbekunden um Aussenwerbung erweitern.

Tamedia will ihren Werbekunden künftig auch Aussenwerbung anbieten. Deshalb plant sie eine Mehrheitsbeteiligung an Neo Advertising mit Sitz in Genf zu übernehmen. Das 2003 gegründete Unternehmen betreibt rund 12’000 digitale und analoge Aussenwerbeflächen.