Swiss Radioworld: Lokalradios laden zur Glacé-Party

Der «Lidl Ice Truck» ist wieder unterwegs. Bis in den August hinein tourt er durch die Deutschschweiz und verteilt an verschiedenen Stationen erfrischende Glaces, Ice Tea und Sonnencreme, wie es in einer Mitteilung von Swiss Radioworld heisst.

Wo der Truck gerade unterwegs ist, ist jeweils einige Tage davor über eine der elf beteiligten Radiostationen und auf lidl.ch/icetruck zu erfahren – der Truck ist nur bei Glace-Wetter, sprich bei Sonnenschein, unterwegs. Der definitive Entscheid für die Durchführung fällt jeweils erst kurz vor der Tour. Dazu ist ein enger Austausch zwischen, Lidl Schweiz, dem Sender und dem für die Umsetzung verantwortlichen Vermittler Swiss Radioworld zwingend. Der Event wird vor Ort von den Radiostationen redaktionell und mit Liveschaltungen begleitet.

«Die ersten Stopps in Luzern, Zürich, Basel, Bern, Wil und Olten waren ein voller Erfolg und den Leuten hat es gefallen», wird Corina Milz, Head of Corporate Communication bei Lidl Schweiz, in der Mitteilung zitiert. «Mit einem tollen Angebot konnten wir schon in verschiedenen Städten für Pausen aus dem stressigen Alltag sorgen. Wir haben ein positives Feedback von den Kunden erhalten.»

Verantwortlich bei Lidl Schweiz: Reto Ruch (Chief Commercial & Marketing Officer), Raphael Werner (Head of Marketing), Robert Uwira (Department Manager Marketing), Nicolas Cadonau (Specialist Marketing); verantwortlich bei Swiss Radioworld: Hans Lackner (stv. Managing Director / Head of Operations), Fabian Zeller (Agency Manager Planning & Media Services); verantwortlich bei KAM on!: Kristina Kamper (Geschäftsführerin). (pd/cbe)