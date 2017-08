Migros: Lukas Sramek wird neuer Leiter von M-Way

Lukas Sramek übernimmt per 1. September 2017 die Leitung von M-Way, einem Tochterunternehmen der Migros, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 43-jährige Betriebsökonom tritt die Nachfolge von Hans-Jörg Dohrmann an, der sich neuen Herausforderungen im Startup- und Investmentumfeld zuwenden will.

Zusammen mit Dohrmann gehört Sramek zum Start-up-Team von M-Way. Er soll die Marktposition des Unternehmens weiter stärken, wie es weiter heisst.

Seit der Gründung im Jahr 2011 zeichnet Sramek als CFO/COO verantwortlich für Finanzen, Logistik, IT und HR. Zudem war er seither als stellvertretender Geschäftsleiter tätig. In dieser Zeit habe sich M-Way zum führenden Anbieter im Schweizer E-Bike-Fachhandel mit 28 Shops und einem hochstehenden Beratungs- und Reparaturservice entwickelt, heisst es weiter. Sramek habe dabei insbesondere den Aufbau und die Ausweitung des Omni-Channel-Angebots massgeblich vorangetrieben. (pd/tim)