Agentur am Flughafen: Mailingkampagne für die Post realisiert

Seit mehreren Jahren legt die Post besonderes Augenmerk auf die Unterstützung von Werbeagenturen bei deren Planung, Umsetzung und Distribution von Directmailings, wie es in einer Mitteilung heisst. Nun wurde die Agentur am Flughafen von der Post damit beauftragt, eine Mailingkampagne für Agenturen zu konzipieren, mit denen die Post bis dato noch nicht in Kontakt steht.

Genau für diese Agenturen, die meist nicht alle werblichen Fachbereiche in voller Tiefe selber bestreiten, hat Direct Marketing Services der Post einiges an Beratung und Unterstützung zu bieten. Diese Dienstleistungen wurden in der Kampagne, deren erste Stufe diesen Sommer versandt wurde, in den Vordergrund gestellt, heisst es weiter.

Auftraggeber: Post CH, PostMail: Sabrina Aeby (Spezialistin Marketing-Kommunikation), Nicole Schneider (Projektmanagerin Agenturen); Agentur: Agentur am Flughafen AG: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Valeria Hörler (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/tim)