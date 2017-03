Goldbach Interactive: Mandat bei Deichmann gewonnen

Nach einer offiziellen Ausschreibung Ende 2016 hat der deutsche Schuhhändler Deichmann die Digitalagentur Goldbach Interactive mit der Betreuung und dem Ausbau aller Social-Media-Kanäle für die Kernmarke in Deutschland sowie für ihre 22 Ländergesellschaften und ausgewählte Brands beauftragt. Die Agentur übernimmt dabei das Community Management und das sowohl performanceorientierte als auch auf Engagement ausgerichtete Advertising auf gängigen Netzwerken und Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest sowie Google+, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit Goldbach Interactive haben wir einen professionellen und verlässlichen Partner gefunden, der uns im Pitch auf allen Ebenen überzeugt hat», lässt sich Thorsten Hennig, Leiter Online Marketing & Social Media bei Deichmann, darin zitieren. Den Social-Media-Etat habe die Agentur dank der engen Zusammenarbeit aller drei Agenturstandorte in Konstanz, Wien und Zürich gewonnen. «Unsere Teams haben ihre Kompetenzen länderübergreifend zusammengelegt und bilden so eine neue Agentur, die lokal verankert ist und gleichzeitig im internationalen Raum agiert», wird Dieter Fassbender, Head of Business Development bei Goldbach Interactive, in der Mitteilung zitiert. Der neu gewonnene internationale Deichmann-Etat bestätige ihre Strategie. (pd/tim)