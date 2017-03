Dentsu Aegis Network: Mandat bei Heineken gewonnen

Das Dentsu Aegis Network hat sich das Mandat bei Heineken Switzerland gesichert, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit Anfang März betreut das Agenturnetzwerk den Medienetat des Bierherstellers, der unter anderem die Marken Heineken, Calanda, Eichhof und Strongbow beinhaltet.

«Die Pitchpräsentation hat uns gezeigt, wie die Leistungen innerhalb der Gruppe zu holistischen, innovativen Kampagnenkonzepten verknüpft werden», lässt sich Christian Weise, Marketing Director bei Heineken Switzerland, in der Mitteilung zitieren.

«Als zweitgrösster Player in der Schweiz bringt Heineken alles mit, was unsere Arbeit als Agentur interessant macht», fügt Jonas Eliassen, Managing Director beim Dentsu Aegis Network, an. Konkret seien dies Herausforderungen des Wachstums für ein breites Produktsortiment nationaler und internationaler Marken sowie der Anspruch, die digitale Ökonomie zielführend für die zukünftige Marktbearbeitung des Unternehmens in der Schweiz zu nützen. (pd/tim)