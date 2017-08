Swiss Casinos Gruppe: Marc Baumann wird CEO

Nach über 20 Jahren Entwicklungs- und Aufbauarbeit tritt Peter Meier auf den 31. Dezember 2017 altershalber von seinen Aufgaben als operativer Leiter (CEO) von Swiss Casinos zurück. Dies schreibt die Gruppe am Dienstag in einer Mitteilung. Als Höhepunkte seines Wirkens werden der wirtschaftlich erfolgreiche Aufbau der Casinos in Schaffhausen, Pfäffikon und St. Gallen, die Zuteilung der Casino-Konzession in der Zürcher Innenstadt und die Realisierung des Restaurants George genannt.

Der Verwaltungsrat sei hoch erfreut, mit Marc Baumann, dem heutigen Direktor von Swiss Casinos Zürich eine erfahrene Persönlichkeit aus den eigenen Reihen als neuen CEO von Swiss Casinos vorzustellen. Baumann habe das Zürcher Casino in kürzester Zeit neu ausgerichtet und erfolgreich am Markt positioniert. Er wird seine neue Aufgabe am 1. Januar 2018 antreten.

Nachfolger von Baumann als Direktor von Swiss Casinos Zürich wird Marcus Jost, derzeit Gaming-Verantwortlicher des Zürcher Casinos. Jost verfüge über ausgewiesene Erfahrung in der Führung von Casinos. Vor seinem Eintritt in das Zürcher Casino war er fünf Jahre Gaming Manager und Stellvertreter des Direktors von Swiss Casinos St. Gallen. Bereits früher in diesem Jahr wurden Melanie Spring zur neuen Direktorin des Casinos Schaffhausen, Thomas Cavelti zum neuen Direktor des Seedamm Casinos in Pfäffikon und Alexander Szabo zum neuen Geschäftsführer des Restaurants George ernannt. (pd/wid)