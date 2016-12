Swiss Marketing: Marcel Weibel wird der neue Geschäftsführer

Marcel Weibel war seit 2012 Leiter Marketing und Kommunikation der Schweizer Kader Organisation SKO. Er löst als Geschäftsführer Peter Keller ab, der die Transition von einem traditionellen Verband mit einem breiten Aufgabenspektrum zu einer mitglieder­fokussierten und serviceorientierten Organisation erfolgreich eingeleitet hat. Dies schreibt der Verband in einer Mitteilung.

Marcel Weibel durchlief eine kaufmännische Ausbildung bei einer Schweizer Bank. In über 20 Jahren hat er in verschiedenen Funktionen in Marketing und Verkauf direkt am Markt gearbeitet. Zudem bildete sich der heute 43-Jährige als Organisator mit eidgenössischem FA weiter. In den letzten vier Jahren hat er in seiner Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Marketing & Kommunikation der Schweizer Kader Organisation SKO die neue Verbandstrategie mitgeprägt und massgeblich zur Neupositionierung des Verbandes beigetragen.

Er ist zudem Mitglied im OK des Marketing Tags mit Verleihung der Marketing-Trophy und engagiert sich seit über 20 Jahren in verschiedensten Organisationen ehrenamtlich. Marcel Weibel ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Ittigen bei Bern. (pd/clm)