Opel Schweiz: Marius Schwering wird Marketingchef

Mit Wirkung per 14. April 2018 wurde Marius Schwering zum neuen Director Marketing Opel Suisse SA ernannt, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Schwering studierte an der Hochschule in Mainz Business Administration mit Schwerpunkt Marketing-Management und Finance. Seit 2007 ist er für Opel/Vauxhall tätig. Nach einem Trainee-Programm war er unter anderem als Manager Business Support in der Europazentrale in Deutschland, Sales District Manager North-West London und Regional Operations Manager für Vauxhall in Grossbritannien tätig. Schwering verfügt über umfangreiche Vertriebs- und Marketing-Erfahrung, zuletzt in der Leitung der Vertriebsregion Süd in England.

Martin Siegenthaler, bisheriger Director Marketing Opel Suisse, verlässt das Unternehmen nach 14-jähriger Tätigkeit, um sich beruflich neu auszurichten. (pd/wid)