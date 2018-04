In drei Wochen Realisationszeit gestaltete und programmierte die Agentur Admire eine temporäre Landingpage mit passender E-Mail-Kampagne für den «BäreTower», heisst es in einer Mitteilung. Ebenfalls wurde ein passendes Investorendossier sowie ein Leporello kreiert. Die Landingpage sei so entwickelt worden, dass sie jederzeit zu einer kompletten Webseite ausgebaut werden könne. Ebenfalls sei darauf Wert gelegt worden, dass die Nutzer identifiziert und zu einem späteren Zeitpunkt personalisiert angesprochen werden können.

Ab sofort kann auf der Internetseite des Projekts mit Hilfe einer Simulation die Aussicht der verschiedenen Wohnungen begutachtet werden. Dank der inszenierten Isometrierung soll der interessierte Käufer die passende Wohnung für seine Bedürfnisse finden.

Verantwortlich bei Admire: Boris Aebi, Oliver Hofer, Vincent Kauter, Flurina Wetter, Ben Thomann, Victor Zollikofer; verantwortlich bei Halter: Fabian Hammer, Claudia Brünisholz, Roberto Carusone, Giancarlo Perotto. (pd/maw)