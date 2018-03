Im Dolder Grand in Zürich hat GFM-Präsident Dominique Jung von Matt am Mittwochmorgen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Trendtagung 2018 begrüsst. Das Thema des Tages lautet Next Practice.

Dazu referieren heute verschiedene Experten. Darunter Marcus Schögel von der Universität St. Gallen, Jürg Stuker, Mitglied des Verwaltungsrates Namics oder Behshad Behzadi, Distinguished Engineer, Google Assistant. Moderiert wird die Veranstaltung von der SRF-Journalistin Patrizia Laeri. (wid)