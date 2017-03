Nach dem Rückzug des Strategiechefs Claudio Gienal im vergangenen Dezember verliess Mitte März die Kommunikations-, Marketing- und Unternehmenskulturchefin Isabelle Welton die Geschäftsleitung.



(Bild: NZZ)





Erst im vergangenen November hatte Konzernchef Mario Greco Welton zur Marketingchefin ernannt. Laut einem Sprecher hat Welton die Zurich vor zwei Wochen verlassen. Sie habe sich für eine berufliche Veränderung entschieden und verlasse das Unternehmen in gegenseitigem Einvernehmen, sagte der Sprecher gegenüber der Wirtschaftsnachrichtenagentur AWP. Er widersprach damit Medienberichten, welche die Abgänge zweier Geschäftsleitungsmitglieder innert kurzer Zeit als zunehmenden Druck auf Konzernchef Greco deuten.

«Abgänge in der Geschäftsleitung sind der Lauf der Dinge», sagte der Sprecher und bezeichnete das Ausscheiden Weltons als «Nebengeräusch». Welton sei zwar nicht mehr in ihrer bisherigen Funktion tätig, bleibe dem Unternehmen aber als strategische Beraterin erhalten, so der Sprecher.

Ausserdem habe man bereits einen Nachfolger für Welton gefunden. Francis Bouchard werde ab Juli 2017 die Position des Kommunikationschefs übernehmen. Bouchard war bereits früher für die Zurich in den Bereichen Kommunikation und Public Affairs tätig.

Zudem schaffe man eine neue Leitungsfunktion, welche die Bereiche Kommunikation und Public Affairs vereine und dafür keine Marketingtätigkeiten beinhalte, so der Sprecher. Für die Stelle des Marketingchefs sei man aber noch auf der Suche.

Isabelle Welton ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrates bei der NZZ-Mediengruppe. (sda/awp/cbe)