Street Parade: Martin Schorno zieht sich aus OK zurück

Stabsübergabe bei der Street Parade: Martin Schorno widmet sich künftig neuen Projekten und zieht sich aus dem OK der Street Parade zurück. «Wir haben die Neuausrichtung unserer Agentur Amazing Event AG seit längerem geplant und in den letzten drei Jahren Ressort um Ressort in jüngere Hände übergeben. Nun können wir nach 21 Jahren Engagement die grösste Tagesveranstaltung der Schweiz mit guter Struktur und soliden Finanzen, sozusagen als definitiv flügge gewordener Event in eine neue Zukunft entlassen», wird Martin Schorno in einer Mitteilung zitiert.

Auf Wunsch des Vereins Street Parade wird Martin Schorno dem Mega-Event weiterhin als externer Consultant zur Verfügung stehen. Amazing Event AG wird nebst der Ausrichtung von Company- und Marketing-Events neue Sponsoring-Projekte im Kunstbereich und ausgewählte innovative neue Eventformate betreuen. Einer der Schwerpunkte wird die Weiterentwicklung der erfolgreichen «Fantasy Basel – The Swiss Comic Con» sein.

Das bisherige OK um Street-Parade-Präsident Joel Meier wird die notwendige Kontinuität rund um die Street Parade gewährleisten. Die neue Vermarktungsstruktur wird in den kommenden Wochen kommuniziert. (pd)