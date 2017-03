Goldbach Group: Mehr Umsatz und Gewinn im 2016

Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Goldbach Group blickt auf ein erfolgreiches 2016 zurück. Die Gruppe konnte ihren Umsatz in rückläufigen Werbemärkten um 5.4 Prozent auf 496 Millionen Franken steigern. Auf vergleichbarer Basis, d.h. bereinigt um Devestitions- und Fremdwährungseffekte, betrug das Umsatzwachstum 7 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen heisst. Als Folge der höheren Umsätze sowie reduzierten Betriebskosten konnte das operative Ergebnis auf Stufe EBITDA um 15.6 Prozent auf 32,5 Mio. Franken gesteigert werden.

Der um Sondereffekte aus Bereinigungen des Geschäftsportfolios adjustierte Reingewinn hat sich um 21.9 Prozent auf 7,5 Mio. Franken erhöht. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung beantragt Goldbach der Generalversammlung eine um 20 Prozent erhöhte Ausschüttung aus Kapitalreserven von 1.20 Franken je Aktie. (pd/eh)