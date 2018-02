Die Mediengruppe Tamedia hat per 28. Februar wie angekündigt eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an Neo Advertising übernommen. Dies nachdem die Eidgenössische Wettbewerbskommission im vergangenen September ihr Einverständnis zur Beteiligung gegeben hatte, wie es in einer Mitteilung heisst.

2003 in Genf gegründet, ist Neo Advertising heute einer der führenden Schweizer Anbieter im Out-of-Home Bereich und betreibt und vermarktet rund 12’000 digitale und analoge Aussenwerbeflächen in der Deutschschweiz sowie der Romandie. Mit der ausgewiesenen Expertise von Neo Advertising im Aussenwerbemarkt auf der einen und der grossen Vermarktungskompetenz sowie hohen Reichweite von Tamedia auf der anderen Seite, ergänzen sich die beiden Unternehmen perfekt, wie es weiter heisst. Gemeinsam wollen sie den Schweizer Markt für Aussenwerbung – insbesondere im Online-Bereich – weiter vorantreiben und in der Kombination mit Print- und Online-Werbung neue innovative crossmediale Kampagnen für ihre Kunden realisieren.

Neo Advertising wird dabei mit dem bestehenden 53-köpfigen Team unter der Leitung von CEO Christian Vaglio-Giors weitergeführt. Er sowie die weiteren Gründungsaktionäre – Mitgründer Alexandre de Senger und die Genfer Unternehmer Nicolas Giorgini und Philippe Moser – bleiben zudem weiterhin an Neo Advertising beteiligt. (pd/cbe)