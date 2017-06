Clear Channel: Miami Vice-Feeling am Zürichsee

Die Clear Channel-Sommerparty stand ganz unter dem Motto Miami Vice, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 300 Gäste tauchten in die Welt von Sonny Crockett und Rico Tubbs ein – mit allem, was die 80er-Jahre an der Eastcoast zu bieten hatten: Barbecue, tropische Drinks vom Showmixer oder als Diy-Version, Nintendo Gamelounge, unvergessliche Hits und viel Pastell.

Die Sommerparty sei Anlass gewesen, sich bei Partnern, Kunden und Agenturen für deren Vertrauen in Clear Channel zu bedanken. So hätten diese Clear Channel als einen der drei besten Medienanbieter überhaupt bewertet und der Vermarkter damit zum besten Aussenwerbeanbieter erkoren. Und sie setzen laut Mitteilung auf eine Mediengattung, die voll im Trend liegt: Der Anteil von Out-of-Home am Werbemarktvolumen wachse kontinuierlich und Aussenwerbung wandle sich derzeit vom ältesten Werbemedium zum aktuellsten und innovativsten. (pd/tim)