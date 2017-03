Publicitas: Michael Hermann folgt auf Evi Bosshard

Ab 1. April 2017 übernimmt Michael Hermann die Funktion als Head of Magazines bei der Publicitas, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit tritt er die Nachfolge von Evi Bossard an, die seit April 2014 die Regie-Abteilung «Zeitschriften» mit grossem Erfolg leitete und das Unternehmen Ende Juni verlassen wird (persoenlich.com berichtete).



Hermann ist diplomierter Marketingleiter und seit über 23 Jahren in verschiedenen – mehrheitlich verkaufsorientierten – Funktionen im Mediensektor tätig. Ausserdem zeichnet er in den letzten siebeneinhalb Jahren seines beruflichen Werdegangs bei der IDG Communications AG in Zürich (PCtipp / Computerworld) als Country Manager für die Entwicklung der gesamten Schweizer Business Unit in den Bereichen Print, Digital und Events verantwortlich.

Hermann soll laut Mitteilung die Verkaufsaktivitäten im Bereich der Zeitschriften intensivieren, indem er neue Kundengruppen gewinnt und Kontakte zu den Verlagen ausbaut. (pd/tim)