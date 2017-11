Michel sucht zwei Markenbotschafter – «Michel & Michelle». Unter dem Aufruf «Bewirb dich für die geilsten sechs Monate deines Lebens» sind Interessierte dazu aufgerufen, sich mit einem kurzen Video als Markenbotschafter zu bewerben.

«Wir sind auf der Suche nach zwei abenteuerlustigen Menschen, welche für uns die vielseitige Welt des Fruchtsafts entdecken und ihre Erlebnisse mit unserer Community teilen wollen», wird Matthias Weishaupt, Marketingleiter von Michel, in einer Mitteilung zitiert. So reisen die glücklichen Gewinner beispielsweise nach Brasilien und besuchen dort unter anderem eine Orangenplantage, entdecken Wien und nehmen an spannenden Events teil. Eine Spiegelreflexkamera und ein Notebook erhalten die beiden obendrauf, damit sie ihre Erlebnisse optimal dokumentieren können, wie es weiter heisst.

Innovativ ist laut eigenen Angaben auch das Selektionsverfahren: Die Teilnehmerin mit dem besten Bewerbungsvideo wird von einer Jury als «Michelle» ausgewählt. Weiter bestimmt die Jury drei männliche «Michel»-Kandidaten. Im grossen Finale darf Michelle dann entscheiden, mit welchem Michel sie auf Reisen geht und die Events besucht. «So stellen wir sicher, dass sich die beiden auch sympathisch sind», erklärt Weishaupt den Mechanismus.

Bewerben kann man sich bis zum 26. November 2017 über die Facebook-Seite von Michel. Übrigens: Für eine erfolgreiche Bewerbung muss man mit bürgerlichem Namen weder Michel noch Michelle heissen. (pd/cbe)