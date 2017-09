Migros-Genossenschafts-Bund: Minh Dang Nguyen stösst zum orangen Riesen

Die Migros verstärkt sich strategisch im Bereich Markenführung und CIC/CD mit Minh Dang Nguyen, wie der Migros-Genossenschafts-Bund in einer Mitteilung schreibt. Nguyen beginnt am 1. Oktober am Limmatplatz im Migros-Genossenschafts-Bund. Er ersetzt Daniela Keck, die zuvor in den Stab der Direktionsleitung gewechselt war.

Zuletzt arbeitete Nyguyen als Brand Strategy & Marketing Communication beim Telekommunikationsunternehmen Sunrise, für das er die neue Markenstrategie mit Vision, Positionierung und Werten entwickelt sowie die Einführung des neuen Markenauftritts verantwortet hat. Zuvor war er mehrere Jahre international tätig bei Procter & Gamble in Genf. Seine beiden Master in International Management und in Marketing, Services & Communication Management hat er an der Universität St. Gallen abgeschlossen, wo er auch im Mentoring-Programm engagiert war.

«Minh Dang Nguyen wird uns mit seinem Gespür für Insights und seiner Erfahrung im Bereich Branding einen grossen Schritt weiterbringen», lässt sich Pascal Schaub, Leiter Dachmarke bei der Migros, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)