Gassmann Media hat ein Erklärvideo für den «Zeitungspool» realisiert. Mit dem Stilmittel animierter einfacher Scribbels werden die Vorzüge in drei Minuten präsentiert, heisst es in einer Mitteilung. Die drei Tageszeitungen «Bieler Tagblatt», «Freiburger Nachrichten» und «Walliser Bote» präsentieren darin die Vorzüge ihres Werbekombis und die Spezialitäten in ihren zweisprachigen Regionen.

(pd/wid)