Der Uhren- und Schmuck-Retailer Christ will zum grössten Omni-Channel-Anbieter für Uhren und Schmuck werden. CEO Nina Müller habe in Zusammenarbeit mit Partner und Partner das Unternehmen in den vergangenen 18 Monaten strategisch neu positioniert, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. Der Claim «Kleine Momente, grosse Erinnerungen» schaffe die Basis für eine neue Ära, in der die Costumer Journey im Fokus stehe und Leidenschaft, Authentizität, Transparenz und direkte Ansprache eine zentrale Rolle spielten.

Das Roll-Out der neuen Marke findet auf sämtlichen Kommunikationskanälen statt. Neben dem modernisierten Ladenkonzept und dem neuen Onlineshop wurde ein halbjährlich erscheinendes Magazin lanciert, das Kunden über die neusten Trends und Produkte informiert. Zudem wurde die Kampagne «Emoji» lanciert, welche derzeit auf den sozialen Medien und AOH kombiniert mit Online-Ads sowie anderen owned und payed Mediakanälen läuft. Ihr Ziel: Emotionen bei einem jüngeren Zielpublikum wecken. Die Kampagne fokussiert vorerst geographisch auf bestimmte Standorte und setzt dabei auch stark auf Targeting in den entsprechenden Zielgruppen.

Hashtags wie #Love, #Bestmoment, #Girlpower und andere sind Teil dieser Kampagne, die den Beginn der neuen Christ-Marke einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen und einen Dialog starten soll. Die Kampagne ist entstanden aus der Kooperation zwischen den Agenturen Oppenheim & Partner und Partner & Partner, heisst es weiter.



Die Emoji-Bildwelt wurde ursprünglich zur Lancierung des neuen Instagram-Kanals christ_swiss entwickelt. Dieser Kanal soll in den nächsten Monaten Kunden und anderen Fashion-, Uhren- und Schmuck-Interessierten überraschende Insights und Tipps – oder eben kleine Momente und grosse Erinnerungen – vermitteln.

Verantwortlich bei Christ: Nina Müller (Gesamtverantwortung/Marketingleitung), Olivia Olano (Projektleitung), Bettina Bergmann (Koordination); verantwortlich bei Partner & Partner: Benno Maggi (Strategie/Beratung), Olivia Brunner (Projektleitung), Michèle Shouman (Projektleitung digital), Hanah Whang (Creative), Lisa Zimmermann (Art Direction); verantwortlich bei Oppenheim & Partner: Regine Schöller (Community Activities); Franco Tettamanti (Fotografie).(pd/wid)