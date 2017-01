Matrix42: Nadia Bischof übernimmt Leitung der «Region Alps»

«Österreich ist einer unserer Kernmärkte. Wir sind hier seit Jahren erfolgreich und sehen noch viel Marktpotential für uns», schreibt Matrix42 in einer Mitteilung.

Darum bündle das Unternehmen seine Kräfte in Österreich und der Schweiz in der neu gegründeten «Region Alps». Im Schulterschluss mit dem Partner tap.de bringe man so noch mehr Dynamik in das Österreich-Geschäft. Das «Region Alps»-Team wird einen starken Fokus auf die Betreuung der bestehenden Kunden legen. In Österreich werde zudem gemeinsam mit tap.de die Neukundengewinnung verstärkt.

Mit Nadia Bischof erhalte die «Region Alps» eine erfahrene und erfolgreiche Geschäftsführerin. Sie startete 2010 bei Matrix42 mit dem Aufbau und der Entwicklung des Schweizer Marktes. Die Schweiz zählt heute zu den erfolgreichsten Ländern des Unternehmens.

Die Schweizerin bringe langjährige Erfahrung im IT-Bereich, ein ausgezeichnetes Netzwerk und ein eingespieltes Team mit. Vor allem aber punkte sie durch ihr unerschütterliches Engagement für ihre Kunden. «Österreich und die Schweiz sind sich nicht nur geografisch sehr nahe. Beide Länder haben auch in der Vergangenheit bei Matrix42 gut zusammengearbeitet. Jetzt wollen wir das gezielt verstärken, die Kundenbetreuung noch weiter verbessern und das Potential, das uns beide Länder bieten, optimal nutzen», wird Bischof in der Mitteilung zitiert. (pd/clm)