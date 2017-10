Winkler Multi Media Events: Namensänderung zu Winkler Livecom

Nach 20 Jahren passt Winkler seinen Markenauftritt an. Der Firmenname ändert sich von Winkler Multi Media Events AG zu Winkler Livecom AG. Der Brand heisst neu Winkler Livecom. Die Dienstleistungsfirma der Live-Marketing-Branche habe sich in den letzten fünf Jahren stark weiterentwickelt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Nach erfolgreicher Umstrukturierung im Jahr 2011 mit nur kosmetischen Änderungen am Brand, geht Winkler Livecom nun einen Schritt weiter. Der neue Auftritt referenziere in die Vergangenheit und öffne das Terrain für die neue angestrebte Rolle als technisch-kreativer Dienstleister.

«Digitale und kreative Kompetenzen gewinnen zunehmend an Gewicht. Darauf haben wir reagiert, indem wir uns strategisch neu ausrichteten», heisst es in der Mitteilung weiter. Als erster Schritt sei die Dienstleistungspalette um zwei neue Abteilungen erweitert worden – Event Design und Business Innovations. Die klassische Veranstaltungstechnik bleibe nach wie vor das Kerngeschäft; in der kreativen Anwendung der Technik liege jedoch Potenzial. «Im Herbst 2015 passten wir unsere Struktur an, damit der gesamte Wertschöpfungsprozess noch kundenorientierter gestaltet wird. Nun können wir all diese Neuerungen auch nach aussen tragen», erklärt das Unternehmen. (pd/maw)