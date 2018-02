Authentisch: Neue digitale Content-Agentur gegründet

Authentisch ist eine «unabhängige, digitale Content­Agentur, welche Strategie, Kreation und Realisierung von digitalen Inhalten anbietet», schreiben die Gründer in einer Mitteilung. In der Umsetzung greife die Agentur auf ein umfassendes Kollektiv von Kreativen zurück.

Marco Honegger und Bruno Sigrist haben vor der Authentisch-­Gründung mehrere Jahre für «Watson» gearbeitet, wo sie das Native Advertising im Schweizer Werbemarkt aufgebaut und etabliert haben. In diesen drei Jahren sei die Nachfrage nach Native Advertising und insbesondere Video-Content massiv gestiegen. Erfolgsformate wie «World of Watson» und andere mehrteilige Serien wurden gemeinsam mit der Redaktion individuell für die Werbekunden lanciert. Der User sei jeweils im Mittelpunkt der Ideenfindung gestanden, was auch eine entscheidende Ausrichtung der Vorgehensweise von Authentisch sein werde. Honegger war bei «Watson» in der Geschäftsleitung und leitete die Vermarktung.





«Authentisch ist das Resultat der langjährigen Erfahrung, die wir im Content­-Marketing­-Bereich sammeln durften. Dieses Know­-How wollen wir nun gezielt für Kunden einsetzen», so Honegger und Sigrist gemäss Mitteilung. Vor seiner Zeit bei «Watson» war Honegger bei Joiz als Key Account Manager für Branded­Entertainment­-Formate zuständig und setzte zum Beispiel die preisgekrönten Sendungen «Wer’s glaubt?» (Mobiliar) und «Knack Attack» (Zweifel Chips) um. Bruno Sigrist leitete bei «Watson» das Programmatic Team und blickt neben seiner Tätigkeit als Key Account Manager auf eine langjährige Erfahrung bei Tamedia im Media-­ und Werbebereich zurück.

Ebenfalls zum Gründungsteam gehört Mathias Menzl, der zuletzt als Leiter Product Owner bei Newsnet/20min.ch gearbeitet hat. Er hat einen journalistischen Background, war die vergangenen 13 Jahre aber vor allem in der Produkt­- und Webentwicklung von digitalen Angeboten tätig; unter anderem als Projektleiter beim SRF (ausgezeichnet mit dem «Grimme Online Award» und dem «Best of Swiss Web Award»), als Leiter Digital bei Joiz und bei der Webagentur Unic. (pd/maw)