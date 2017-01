SuisseEmex 17: Neue Gesichter im Management-Team

Diego Alemanni ist seit Januar 2017 im Amt und soll die grösste Marketingmesse der Schweiz zu einer vernetzten Communityplattform weiterentwickeln. Alemanni war zuvor neun Jahre bei jobsource.ch tätig, davon vier Jahre als Geschäftsleiter, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ewa Ming wird im 2017 ihren Fokus auf den neuen Parallelkongress «Digital Summit für KMU» legen und möchte neue, innovative Inhalte und Formate für Entscheider entwickeln.

Evonne Merz, neu Projektleiterin, und Yaasothini Panchadcharam, neu Projektassistentin, komplettieren zusammen mit Silvia Slezak, Key Account Managerin/Messeleitung, das Team.

Ausserdem verstärkt die Emex Management GmbH 2017 die Zusammenarbeit mit der Ming Agentur AG, welche nun die gesamte Kommunikation, Grafik- und Medienarbeit der SuisseEmex übernimmt. Bereits in den letzten Jahren hat die Agentur die Messe jeweils in PR- und Medienbelangen unterstützt. Die Ming Agentur ist seit 20 Jahren in der Branche tätig und greift auf ein grosses Netzwerk und Know-How zurück.

Eine engere Zusammenarbeit wird mit dem grössten Schweizer Netzwerk der Event- und Meetingbranche, der Celebrationpoint, angestrebt. An der SuisseEmex 17 ist ein erlebnisreiches «Event Village» auf rund 500 Quadratmetern geplant, mit interaktiven Formaten wie dem Business-Speed-Networking, einer Präsentationsbühne und spezialisierten Ausstellern aus der Mice-Branche.