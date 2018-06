Jonlinio: Neue Leadagentur für Hummel Schweiz

Hummel Schweiz geht künftig gemeinsame Wege mit der Zuger Full-Service-Agentur Jonlinio, wie es in einer Mitteilung heisst. Startschuss der Partnerschaft ist eine Kampagne zur Lancierung des Hummel 10i; dem ersten Markenschuh, der speziell auf die Bedingungen des Schwingsports abgestimmt sei.

Dabei wurden sowohl Online- wie auch Offline-Kanäle von Hummel Schweiz eingesetzt. Es wurde eine Landing Page erstellt, die phasenweise an die Kommunikationsmittel der Kampagne angepasst wird. Zusätzlich wurde in Zusammenarbeit mit dem Schwinger Christian Stucki interaktiver Video Content erstellt, um die Kampagne auf den Social-Media-Kanälen und der Website von Hummel zu promoten. Mit Hilfe eines Gewinnspiels sollen qualitative Leads generiert werden, was bei der Konzeption der Kampagne als übergeordnetes Ziel definiert wurde. Um die Zielgruppe offline anzusprechen wurden Werbemittel gestaltet, die in verschiedenen Printmedien eingesetzt werden.

Im Fokus der Zusammenarbeit zwischen Hummel Schweiz und Jonlinio stehe nebst diversen kampagnenbasierten Aktivitäten die Digitalisierung des Brands. Zudem werde eine gezielte Abstimmung sowie Erschliessung neuer Kommunikationskanäle angestrebt, um die Positionierung der Marke weiter zu stärken.

Verantwortlich bei Hummel Schweiz: Ueli Reichlin (Geschäftsführer); bei Jonlinio: Miguel Schweiger (Konzept), Flavio Niederhauser (Creative Director), Patricia de Luca (Webspezialistin), Lars Müller (Video Content), Christopher Adrian (Senior Designer). (pd/maw)