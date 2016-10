UPC: Neue Leiterin Marketing, Products & Digital

UPC stellt sich im Bereich Marketing & Products neu auf, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Anna Gatti, bisher Managing Director Customer Experience beim Mutterkonzern Liberty Global, wird ab 1. Dezember Mitglied des UPC Managements und neue Chief Marketing, Products und Digital Officer. Gatti folgt auf Ivo Hoevel, der mit Ende des Jahres das Unternehmen verlassen wird.

UPC richte die Regionalorganisation Österreich/Schweiz im Bereich Marketing neu aus und setze auf noch engere Verzahnung des Online- und Offline-Geschäftes. Diese Umstrukturierung führe zur organisatorischen Eingliederung des Digital-Geschäfts in den Bereich Marketing & Products.

Mit Gatti komme eine erfahrene Führungskraft der Telekommunikations-Branche zu UPC. Die 44-Jährige gebürtige Italienerin war 10 Jahre als Managerin für Vodafone in den Niederlanden und Neuseeland tätig und ist seit 2012 für Liberty Global in Amsterdam im Einsatz. Hier habe sie einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung und Implementierung der digitalen Marktstrategie geleistet.

Nun wird Gatti ab 1. Dezember die Verantwortung für das Geschäft im Bereich Marketing & Products der Liberty Global Regionalorganisation Österreich/Schweiz übernehmen. Als Senior Vice President und Chief Marketing, Products und Digital Officer berichtet sie direkt an den CEO von UPC, Eric Tveter. Gleichzeitig arbeitet sie laut Mitteilung auch an der Weiterentwicklung der digitalen Agenda für die Regionalgesellschaft Central Eastern Europe (CEE) von UPC – in Zusammenarbeit mit Severina Pascu, die als Managing Director für das Geschäft in diesen Ländern verantwortlich ist.

Ivo Hoevel, seit September 2013 verantwortlich für die Produkte und das Marketing von UPC, hat sich nach über 3 Jahren entschieden, aus persönlichen Gründen das Unternehmen zu verlassen. «Ivo Hoevel hat sehr viel dazu beitragen, dass wir als heute als Komplettanbieterin für TV, Internet, Festnetz- und Mobiltelefonie unseren Kunden einen frischen Marktauftritt und ein attraktives Entertainment-Erlebnis bieten. Ich bedanke mich ganz herzlich für sein grosses Engagement und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute», wird Eric Tveter, CEO von UPC, in der Mitteilung zitiert. (pd/clm)