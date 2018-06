Gamned Schweiz: Neue stellvertretende Generaldirektorin

Silvana Imperiali wird als stellvertretende Generaldirektorin von Gamned Schweiz die Führung in der Deutschweiz übernehmen und die Geschäftsaktivitäten in der DACH-Region ausweiten, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Imperiali schaut auf 20 Jahre Erfahrung in der Medienbranche in der Schweiz und in den USA zurück – Online, Print, Radio und TV. Im Jahre 1999 ist sie in die digitale Welt bei Real Media (Xaxis) in New York eingetreten. Zurück in der Schweiz hat sie die Führung bei Radio Basel 1 übernommen. Seit 2014 war sie Managing Director bei NewBase, der Nachfolgerin von Publicitas Digital, in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Sie hat Politikwissenschaft an der Universität Lausanne studiert und besitzt einen Master in Media Business Administration. (pd/maw)